عدن 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًا و240 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 1.920 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //14:52ت م0078