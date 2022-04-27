الظهران 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسيُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" سلسلة من البرامج والفعاليات احتفاءً بعيد الفطر لهذا العام، عبر باقة متنوعة من الفعاليات لجميع الفئات العمرية، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 شوال 1443 هـ.وتتضمن الفعاليات العديد من المحطات والبرامج التي تدخل الُبهجة والفرحة على الزوار، منها "سيرك العيد" ، و"أنغام الموسيقى" ، و"لحظة العيد" ، و"رحلة شيّقة" ، ومعرض "عيد وتهاويد" ، إلى جانب القصص والألعاب والمسابقات، وغيرها من الفعاليات الأخرى.ويُقدّم "إثراء" أيام العيد لروّاده الصغار مجموعة من البرامج الترفيهية ذات الطابع التشويقي كبرنامج "حرفٌ حرف" الذي يهدف إلى تهجئة الكلمات العربية، وتوزيع حقيبة أدوات خاصّة للأطفال؛ لتمكينهم من صناعة طائرة ورقية تحلّق في سماء "إثراء".// انتهى //14:57ت م0081