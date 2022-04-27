الدمام 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية 874 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الفطر، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش، أن فرع الوزارة شرع منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة الشرقية التي ستُقام فيها الصلاة لهذا العام، حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.وأشار إلى أن المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر، ستشمل 178 مُصلى وجامعاً بالدمام، و215 مصلى وجامعاً بمحافظة الأحساء، و138 مصلى وجامعاً في محافظة الخبر، و18 مصلى وجامعاً في محافظة القطيف وتوابعها، و113 مصلى وجامعاً في محافظة حفر الباطن، و57 مصلى وجامعاً بالجبيل، و24 مصلى وجامعاً في بقيق، وفي القرية العليا 37 مصلى وجامعاً، و53 مصلى وجامعاً بالنعيرية، و31 مصلى وجامعاً بالخفجي، و10 جوامع ومساجد برأس تنورة.// انتهى //15:00ت م0083