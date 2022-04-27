أبين 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنًا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:00ت م0084