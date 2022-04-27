تبوك 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ٢٦٣ جامعًا ومسجدًا في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها, وذلك لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام, إضافة إلى مصلى العيدين.وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري، أن فرع الوزارة شرع منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة؛ مع تأكيد وقوف المراقبين والعاملين ميدانيًا للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع, حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.وبيّن الشمري أنهم جهزوا ١٣٧ جامعًا ومسجدًا في مدينة تبوك والمراكز التابعة لها، و٤٠ في محافظة أملج، و٢٦ في محافظة ضباء، و١٩ في محافظة تيماء، و٢٨ في محافظة الوجه، و6 في محافظة حقل، و٧ في محافظة البدع.وأشار مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـربع ساعة حسب تقويم أم القرى .// انتهى //15:01ت م0085