كابل 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية رمضانية في مديرية بجرامي بمحافظة كابل عاصمة أفغانستان، استفاد منها 700 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .ويهدُف المشروع إلى توزيع 18.600 سلة غذائية في أفغانستان يستفيد منها 111.600 فرد، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //15:01ت م0086