المنامة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,038.12 بانخفاض قدره 21.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 736.06 بارتفاع قدره 3.30 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و669 ألفًا و592 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و593 ألفًا و798 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.// انتهى //15:43ت م0092