القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في ختام تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 697.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاع نسبته 0.34% ليبلغ مستوى 10718 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.59% مسجلاً 1824 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.64% لينهي التعاملات عند مستوى 2771 نقطة.// انتهى //16:16ت م0093