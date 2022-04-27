جيزان 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان استعداداته لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي , من خلال صيانة وتنظيف وترتيب وفرش أكثر من 890 جامعاً وتهيئة 212 مصلى مكشوفا لإقامة صلاة العيد بمشاركة أكثر من 350 مراقباً ومراقبة ليؤدي المصلون شعيرتهم في مكان مهيئ يوفر لهم الخشوع والطمأنينة.وأكد مدير الفرع أسامة المدخلي أن جميع الجوامع والمصليات جاهزة بعون الله لاستقبال المصلين ، مشيرًا إلى توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفتح جميع الجوامع والمصليات ليخفف على المسلمين مشقة الزحام الذي يحدث في مثل هذه المناسبات وكذلك حماية المصلين من تفشي فيروس كورونا الذي لازال رغم رفع القيود كاملة وعودتنا للحياة الطبيعية ومشدداً فضيلته على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كلبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بالمصلي ، مبينًا أنه تم تهيئة مواقع مخصصة للنساء في المصليات المكشوفة إضافة لعدد من المصليات الخاصة بهن في الجوامع .وحُدد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع منطقة جازان في تمام الساعة الخامسة وتسع وخمسين دقيقة ، "بعد الإشراق بخمس عشرة دقيقة".// انتهى //16:17ت م0094