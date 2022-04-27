القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسنظمت جامعة الدول العربية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعاً جانبياً على هامش أعمال الدورة 55 للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وذلك بمشاركة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة.ويناقش الاجتماع الترابط بين قضايا السكان والإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة، وآثار جائحة كوفيد-19 على الفئات السكانية الهشة والمهمشة والدروس المستفادة في هذا السياق، والأولويات المتمايزة والمترابطة للفئات السكانية المختلفة التي غالباً ما تعاني من الضعف والتهميش بما في ذلك كبار السن، والمهاجرين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //16:21ت م0098