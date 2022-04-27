لندن 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسواصل الجنيه الإسترليني اليوم الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي متأثراً بحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، إضافة إلى قلق المستثمرين من أداء الاقتصاد البريطاني.وتداول الباوند اليوم مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2531 دولار أمريكي، مسجلاً بذلك أدنى معدل له منذ نحو 21 شهراً، وتراجع في القيمة للشهر الرابع على التوالي مقابل العملة الأمريكية.وكان أدنى معدل سجله الجنيه الإسترليني خلال العقدين الماضيَين عقب تنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ الباوند في مايو 2020م 1.6265 مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ في فبراير 1985م 1.054 دولار.// انتهى //16:33ت م0100