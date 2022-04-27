جدة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستفقّد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس -عبر زيارة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة- التجهيزات الحديثة والأعمال التي تم إنجازها في مرافق المطار، كما وقف على انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.ووجّه معاليه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.ونوه بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار للعمل على التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل حركة السفر والقدوم، حيث تشهد حركة المسافرين نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم.يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يتّسم عبر مرافقه الحديثة بالتجهيزات المتقدمة بوصفه محورًا عالميًا في تحقيق المرونة التشغيلية وارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم، وحركة النقل الجوي الدولي والداخلي، كما يعد من أهم مطارات المملكة لكونه البوابة الجوية لمكة المكرمة، كما يتميز المطار بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج، التي تبلغ مساحتها 510.000 متر مكعب، كما صُنّف المطار مؤخرًا ضمن أفضل 50 مطارًا في العالم وفقًا لنتائج تقييم (سكاي تراكس العالمية) المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات في العالم.// انتهى //16:34ت م0101