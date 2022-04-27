القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الكرنيك بولاية غرب دارفور على خلفية نزاعات ذات خلفية قبلية راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.ودعا أبو الغيط في بيان اليوم جميع الأطراف إلى وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، وتجنب استخدام العنف لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء.وشدد الأمين العام على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لحل الأزمة السياسية الحالية التي تعاني منها البلاد، مؤكدًا ثقته في أن الانفراجة السياسية ستساعد بقوة في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.// انتهى //16:35ت م0102