الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد في شمال الرياض تقديم جهودها وتكثيف مساعيها الدعوية والخيرية والتطوعية، لخدمة كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين في شهر رمضان المبارك؛ حيث جندت منذ وقت مبكر من دخول الشهر الكريم كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية استعداداً لإقامة الأنشطة والبرامج الرمضانية؛ كدعوة غير المسلمين، والعناية بحديثي الإسلام، وتفطير الصائمين، وتسيير رحلات العمرة، وإقامة المحاضرات والدروس في المساجد.وأفاد المشرف على وحدة البرامج بالجمعية المهندس علي العماري، أن الجمعية قامت بتجهيز مقار خاصة لتفطير الصائمين في شمال الرياض وفق معايير تتماشى مع التعليمات الرسمية الصادرة بهذا الصدد، وقد لاقت حضوراً وإقبالاً كبيراً من مختلف الجاليات؛ حيث يتم تأمين أكثر من 300 وجبة يومياً، إلى جانب تخصيص دعاة بعدة لغات لإلقاء كلمات وعظية في مقرات تفطير الصائمين.وبين أن الجمعية سيرت 45 رحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في رمضان، استفاد منها 2186 مواطناً ومقيماً؛ مؤكداً أن برامج الجمعية المقدمة في شهر رمضان تستهدف نشر القيم والمُثل السامية التي تضمن تماسك المجتمع، وتنوع فرص التطوع؛ بما يحقق رضا المستفيدين، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، موجها شكره وتقديره لداعمي برامج الجمعية وأنشطتها على مدار العام.//انتهى//16:43ت م0103