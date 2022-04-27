الخرطوم 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين جرّاء الأحداث الأمنية والصراع القبلي في ولاية غرب دارفور غربي السودان.وطالبت في بيان اليوم السلطات السودانية بتسهيل الوصول الحُر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض في دارفور .وأكدت البعثة أهمية وضع حد للعنف وتقديم الجناة إلى العدالة، محمّلة جميع الموقّعين على اتفاق جوبا للسلام المسؤولية عن حماية المدنيين.وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية، والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام، وأهمية التعجيل بها.// انتهى //16:44ت م0105