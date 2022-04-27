المدينة المنورة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسرصدت عدسه "واس" اليوم الأجواء الماطرة في المدينة المنورة وضواحيها التي رسمت البهجة على أهالي منطقة المدينة المنورة، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية بين جريان الأودية والشعاب والشلالات المائية المتدفقة من المرتفعات.وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.// انتهى //16:59ت م0106