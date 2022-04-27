طرابلس 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسدعت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا اليوم إلى الإنهاء الفوري لإغلاق النفط الليبي، لما للإغلاق من أضرار تُنذر بحدوث كارثة بيئية وحرمان الليبيين من عائدات كبيرة .وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية: "إنها تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود، مشيرة إلى أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية".وطالبت القادة الليبيين المسؤولين بأن يدركوا أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط فوراً.// انتهى //18:53ت م0113