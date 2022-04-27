واشنطن 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لتهنئة الشعب الفرنسي على انتخاب الرئيس والترحيب باستمرار التعاون الوثيق والعلاقات القوية مع إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.وناقش الجانبان تكثيف الدعم لكل من مقدونيا الشمالية وألبانيا في مسارات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:05ت م0114