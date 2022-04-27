واشنطن 26 رمضان 1443هـ الموافق 27 أبريل 2022م واسالتقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.وناقش الجانبان الاستجابة العالمية للوباء وإصلاح منظمة التجارة العالمية وآفاق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو المقبل، إضافة إلى بحث مخاطر سلسلة التوريد، والآثار التجارية لسياسات المناخ، وأهمية معالجة قضايا الأمن الغذائي.// انتهى //19:20ت م0116