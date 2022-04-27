جيزان 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمنطقة اليوم مبادرة "أنتم الخير والبركة".وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة نهى الشريف أن المبادرة تستمر لمدة خمسة أيام، وتستهدف زيارة كبار السن المنوّمين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي عبر توزيع الهدايا الرمزية وبث روح الفرح والسرور وإدخال السعادة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وبيّنت أن للمبادرة عدة منطلقات، أهمها تجويد الحياة والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وتقديم التقارير عن واقعهم، مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة.// انتهى //19:35ت م0118