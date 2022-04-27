إسلام آباد 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسعيَّن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم، بلاول بوتو زرداري وزيراً للخارجية، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية كوزير فيدرالي في الحكومة الجديدة خلال مناسبة انعقدت في القصر الرئاسي بإسلام آباد.وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء شهباز شريف، والرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، وعدد من المسؤولين.ويشغل بلاول حالياً منصب رئيس حزب الشعب الباكستاني، وهو نجل الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، ورئيسة الوزراء الراحلة بيناظير بوتو.// انتهى //19:50ت م0120