واشنطن 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسالتقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن، بوزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بنسار باندجايتان.وناقش الجانبان إمكانية الانتقال السريع بعيدًا عن الفحم في قطاع الطاقة الإندونيسي، بالإضافة إلى إمكانية شراكة انتقال الطاقة العادلة (JETP)، وهو نموذج يهدف إلى تجميع موارد الدولة المانحة وبنك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى دعم هذا الانتقال.// انتهى //20:00ت م0121