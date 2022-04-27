جدة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوصل دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوقي إلى جدة اليوم.وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //20:25ت م0122