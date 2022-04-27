عام / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1443/9/26 هـ الموافق 2022/04/27 م واس
المدينة المنورة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات ينبع وينبع النخل وخيبر.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ٩ اليوم الأربعاء وتستمر حتي الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.
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20:34ت م
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