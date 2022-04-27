المدينة المنورة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات ينبع وينبع النخل وخيبر.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ٩ اليوم الأربعاء وتستمر حتي الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.// انتهى //20:34ت م0123