طرابلس 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسحذَّر البنك الدولي ليبيا اليوم، من تحديات اقتصادية كبيرة تواجه ليبيا، مشيراً في تقرير إلى حاجة ليبيا إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد جائحة كوفيد.وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل:إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها.وحذَّر هينتشل من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة وكبيرة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة،وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، وأوضح أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020م هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا.//انتهى//21:37ت م0133