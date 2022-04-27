الدمام 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسنفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة وشرطة الدمام وعدد من الجهات ذات العلاقة اليوم حملة رقابية مشتركة لضمان سلامة الغذاء والقضاء على الغش والتستر التجاري استهدفت السوق المركزي للخضار والفواكه بالدمام وأسواق النفع العام بالمنطقة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أنه نتج عن الحملة المشتركة ضبط 13 فردا من مخالفي نظام العمل من جنسيات متعددة، ومصادرة بسطات عشوائية، ومصادر أكثر من 100 كيلوجرام؛منها مواد غذائية.وأشار إلى تنفيذ عدد من الحملات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك نتج عنها حتى الأن ضبط 75 مخالفًا من مخالفي نظام المهن والإقامة الذين يعملون بمهن مخالفة داخل السوق أو ممارسة البيع على أرصفة السوق بشكل مخالف، ومصادرة أكثر من 6200 كيلوجرام من الخضروات والفواكه.وأكد المطيري استمرار الحملات المشتركة ومكافحة الغش والتستر التجاري في أسواق النفع العام، والعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الأنظمة والضوابط.// انتهى //21:42ت م0135