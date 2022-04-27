مكة المكرمة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسعقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى،اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية لمناقشة استعداد الهيئة لموسم الحج لعام 1443هـ،والاطلاع على المستجدات وآليات العمل؛وذلك على هامش زيارته الحالية إلى منطقة مكة المكرمة لمتابعة سير العمل بأفرع الهيئة في المناطق المختلفة.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الصوينع؛أن الزيارة شهدت اجتماع الدكتور العويسى مع مسؤولي الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ للاطلاع على تقرير الأعمال الميدانية للمراكز الإسعافية المشاركة في برنامج العمرة،وكذلك الاطلاع على إحصائيات ومؤشرات أداء تلك المراكز،وعلى خطة الهيئة لتغطية الحرم المكي الشريف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.وأفاد الصوينع أن رئيس الهيئة استعرض الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي التي تشارك لأول مرة خلال موسم العمرة، وهي: باص الإصابات المتعددة (طويق)، وعربتا (هداج) و(سند)، كما استعرض آليات عمل الدرَّاجات النارية.وأشار إلى أن الجولة شهدت أيضًا زيارة إلى الحرم المكي لتفقد نقاط التمركز التي يشارك فيها مسعفو ومتطوعو الهلال الأحمر السعودي لخدمة المعتمرين، مقدماً لهم الشكر والثناء على ما يقدمونه من خدمات وأعمال جليلة لضيوف وزوار بيت الله الحرام، كما شهد استلام الموقع الجديد داخل الحرم بالقرب من (المكبرية)، وهو أقرب موقع لصحن الطواف يتمركز به مسعفو ومتطوعو الهلال الأحمر.وبيَّن الصوينع أن الجولة شملت زيارة الفرق التخصصية (فريق الكوارث) و(فريق الدعم)، التي تم تجهيزها وتوفيرها لدعم المنطقة المركزية إذا حصل -لا قدَّر الله- كوارث أو إصابات متعددة، وهي الفرق التي تعمل على مدار الساعة لدعم الفرق الميدانية في حال الاحتياج.وافتتح الدكتور العويسى في ختام زيارته المباني الجديدة لمركز العدل ومركز الحمراء، واطلع على آليات العمل بهما.// انتهى //21:43ت م0136