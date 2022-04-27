الخرطوم 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم، بالمفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين فيليبو قراندي. وذلك على هامش أعمال الموتمر الوزاري الإقليمى حول اللاجئين والمهجَّرين قسرياً بسبب الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي تستضيفه العاصمة الكاميرونية ياوندي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها السودان في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين.//انتهى//21:49ت م0138