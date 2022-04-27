نيويورك 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأكد خبراء الأمم المتحدة، أن سياسات الإسكان لدى المحتل في القدس الشرقية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك لحقوق الإنسان.وأشار الخبراء، في بيان صادر اليوم، إلى التأثير الضار لسيطرة إسرائيل على توزيع الأماكن العامة، واستخدامها المفرط للقوة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها لكونها القوة القائمة بالاحتلال. وحثوا المجتمع الدولي على مساءلتها.وأوضح الخبراء، أنه بناءً على التقارير الواردة، أن الفلسطينيين تعرضوا لأنظمة تخطيط وتقسيم مناطق تمييزية تقيد الوصول إلى السكن ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمرافق التعليمية.وقالوا: إن نظام تقسيم المناطق وتخطيط استخدامها التمييزي في القدس الشرقية، الذي يعطي الأولوية لتقسيم المناطق للمستوطنات الإسرائيلية ويحد من خيارات السكن للفلسطينيين، يرقى بوضوح إلى الفصل العنصري على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي.//انتهى//21:49ت م0139