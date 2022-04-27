نجران 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم .جاء ذلك خلال مشاركة سموه اليوم عدداً من أبنائه الأيتام وجبة الإفطار، في قصر سموه بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران، الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي.وأكد سموه أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه، وفرداً فاعلاً في وطنه وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها اللَّه - مشيداً سموه بما تقدمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران من أعمال خيّرة، وخدمات اجتماعية وإنسانية .من جهته أعرب الدكتور يوسف الحازمي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على مشاركته الأيتام وجبة الإفطار، مُثمناً لسموه توجيهاته الرامية إلى تفعيل الدور الريادي للجمعية بتسخير الإمكانيات كافة لخدمة ورعاية اليتيم وأسرته.وأوضح أن الجمعية ترعى 1100 يتيم ويتيمة، برعاية وكفالة شهرية وموسمية، وكذلك ما تقدمه من برامج نوعية تسهم في تنمية مهارة اليتيم، مشيراً إلى تبني الجمعية لعدد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير.بدورهم عبَّرَ الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة سمو أمير منطقة نجران، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم.// انتهى //22:05ت م0140