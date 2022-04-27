نجران 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأكملت أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش أن الأمانة والبلديات المرتبطة أكملت استعداداتها من خلال تكثيف الأعمال الرقابية، وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمساحات البلدية والمماشي الرياضية وألعاب الأطفال، وصيانة المسطحات الخضراء وزراعة الزهور الصيفية في الممرات والشوارع الرئيسية احتفالاً بعيد الفطر المبارك، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو الملحوظات عبر قنوات الأمانة التي خصصتها لاستقبال البلاغات.// انتهى //22:09ت م0142