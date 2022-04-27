رام الله 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بعدم الولوج إلى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات "الأونروا" لمؤسسات دولية أخرى.وقال أشتية خلال جلسة الحكومة اليوم: إن ذلك سيكون خرقاً للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشأت الوكالة بموجبه،والتفويض الذي حدَّد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.//انتهى//22:13ت م0143