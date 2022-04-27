أبها 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسبدأت بلدية محافظة بيشة بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في تنفيذ أعمال تهيئة وتجهيز مصليات العيد لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك.وأوضح رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان أنه تم تنظيف جميع المساجد وتهيئتها للمصلين وتنظيف الساحات الخارجية لها، إلى جانب أعمال التسوية والنظافة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل لمتابعة الأعمال الميدانية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //22:19ت م0147