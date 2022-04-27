عمّان 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني-اليوم- برئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي يزور عمّان حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي وتصعيد المحتل عدوانَه على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وسبل الدفاع عن القدس والمقدسات، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:36ت م0149