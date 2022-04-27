الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.// انتهى //22:39ت م0150