حائل 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل كافة الاستعدادات لتهيئة"150 " جامعاً ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر بمنطقة حائل والمحافظات التابعة لها.وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل محمد بن عبد الحميد السميري جاهزية الجوامع والمصليات بحائل لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، مشيراً إلى أنه تم كذلك تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.وأوضح السميري أن العمل جارٍ لتهيئة مصليات وجوامع المحافظات والقرى التابعة للمنطقة ، مبيناً أنه تم تكليف المراقبين ومؤسسات الصيانة والنظافة للقيام بدورهم على أكمل وجه لتجهيز المصليات والجوامع لصلاة عيد الفطر، والتي تم تحديد وقتها لمدينة حائل في تمام الساعة (٥،٤٩) صباحاً.// انتهى //22:40ت م0151