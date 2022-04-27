المدينة المنورة 26 رمضان 1443هـ الموافق 27 إبريل 2022م واسكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها من خلال أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وذلك تزامناً مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة .وحرصت الوكالة على رفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين لضمان سلامتهم وتوفير أرقى الخدمات وتذليل كافة الصعوبات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة .كما قامت الوكالة بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد النبوي وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف , بالإضافة إلى توزيع العمالة على المواقع بأعداد كافية لتغطية الاحتياج لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين .// انتهى //22:41ت م0152