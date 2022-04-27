الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عن استمرار التسجيل في بطولتي المملكة لجمال الخيل المصرية وبطولة المملكة الدولية "كحيلة" لجمال الخيل العربية الأصيلة 2022م، والتي ستقام خلال الفترة من 25-29 مايو 2022م في الرياض.وكانت فترة التسجيل قد انطلقت منذ 20 أبريل الجاري وتنتهي يوم 30 من الشهر ذاته.وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنه على جميع المشاركين الالتزام بفترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، حيث سيتم استبعاد النماذج المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة ، وعلى جميع الراغبين بالمشاركة إرسال النموذج ووصل سداد المقابل المالي للمشاركة، بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني الموضح في نموذج الاشتراك.// انتهى //22:46ت م0153