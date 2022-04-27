الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستعادل فريقا ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني إيجاباً 2-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يتأهل فريق ناساف لدور الـ 16 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:49ت م0154