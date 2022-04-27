جيزان 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واساعتمدت أمانة منطقة جازان خطة الرقابة البلدية للأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1443هـ.وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، أن خطة العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الجولات الرقابة الصحية لمنشآت وأنشطة الصحة العامة والمهنية، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، إلى جانب التقيد بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وتنفيذ خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي، بالإضافة لتهيئة الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الأهالي والمقيمين والزوار، وتجهيز مصليات العيد.وبين الخياط أنه سيتم التشديد على رقابة الأنشطة كصوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات، ومحلات إعداد الولائم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة الأخرى المماثلة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد للبلاغات ( 940 ) .// انتهى //22:58ت م0155