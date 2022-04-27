نيويورك 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 8.76 نقاط، 0.21%، إلى 4183.96 نقطة, وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.75 نقطة، 0.19% إلى 33301.93 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا بمقدار 1.81 نقطة، 0.01 %، ليغلق عند 12488.93 نقطة.//انتهى//23:36ت م0157