اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1443/9/26 هـ الموافق 2022/04/27 م واس
نيويورك 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 8.76 نقاط، 0.21%، إلى 4183.96 نقطة, وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.75 نقطة، 0.19% إلى 33301.93 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا بمقدار 1.81 نقطة، 0.01 %، ليغلق عند 12488.93 نقطة.
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