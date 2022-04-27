الجزائر 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 838 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة في البلاد.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم إيقاف 492 مهرباً بعدد من المدن الجزائرية، وصودر منهم 25 مركبة و 110 مولدات كهربائية و60 مطرقة ضغط و8 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب عن الذهب، فضلاً عن 14 طناً من خليط خام الذهب والحجارة، و 104 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وأضافت من جهة أخرى إلى أن عناصر من حرس الحدود البحري أوقف 355 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 101 مهاجر كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسةً باتجاه الأراضي الأوروبية.من جانب آخر، قبضت وحدات من الجيش على 13 عنصر دعم للميليشيات الإرهابية في أماكن متفرقة من البلاد.//انتهى//23:43ت م0158