الرباط 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأحبط الأمن المغربي بضواحي مدينة طنجة اليوم عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طناً من مخدر مشتق من القنب الهندي كانت معدة للتهريب للخارج.وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية داخل مستودع للسلع يضم كميات كبيرة من هذه المخدرات قصد تهريبها خارج المغرب على أساس أنها مواد فلاحية معدة للتصدير.وأضاف البيان أنه تم توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، فيما يجري البحث عن تحديد هوية جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وكذا رصد الإمدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.//انتهى//23:45ت م0159