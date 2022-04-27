الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوضعت الهيئة العامة للطيران المدني موضوع تحسين تجربة المسافرين ضمن أولويات وأهداف مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 9 ــ 11 مايو القادم في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بهدف مناقشة حقوق المسافرين ورفع مستوى جودة الخدمات والارتقاء بها لتصل إلى مستويات عالية.ويدعم المؤتمر التوجهات الحديثة في موضوع تحسين تجربة المسافرين، والنهوض بها لمستويات عالية تواكب التقدم الذي يشهده القطاع واستثمار التقنيات لتسهيل السفر وتسريع إجراءاته ووضع الحلول ومعالجة القصور في إجراءات السفر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين تجربتهم في جميع مراحل السفر، وستعرض الهيئة حزمة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها في سبيل حفظ حقوق المسافرين في المطارات السعودية.كما تسلط الضوء على حقوق المسافرين وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم، والعناية بخدماتهم، وتحسين تجربة السفر، منها إصدار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين في عام 2017م، التي توضح حقوقهم وواجباتهم، وآلية تقديم الشكاوى، وحقوق المسافرين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتزامات الناقل الجوي، إذ تعد المملكة أول دولة عربية تُصدر لائحة معتمدة في هذا المجال.وفي إحصائية لقنوات اتصال العناية بالمسافرين لعام 2021م، بلغ مجموع تفاعل قنوات الاتصال بعناية المسافرين 699،600 تفاعل مع القنوات شملت: 549،312 اتصالاً مستلماً عبر مركز الاتصال، و21،399 مسافراً تم خدمتهم عبر البريد الإلكتروني، و81،500 محادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، و 33،100 محادثة عبر الموقع الإلكتروني، و 20،300 طلب استلم عبر الموقع الإلكتروني، في حين بلغت أعداد الشكاوى على الناقلات الجوية 4،843 شكوى، وعلى المطارات 1،186 شكوى، وبلغت نسبة معالجة الشكاوى في الوقت المحدد للناقلات 85% وللمطارات 86%.وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المملكة وتمكين سماع صوت المستهلك، قامت الهيئة بتدشين بوابة إلكترونية شاملة تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات والاستفسارات والتزامات الناقل الجوي والمسافرين.وتعزيزاً للشفافية؛ أطلقت الهيئة تقرير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) بهدف تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى المسافرين ليتمكنوا من اختيار مقدم الخدمة المناسب.وسعياً لدفع المطارات للتنافس من أجل تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية؛ قامت الهيئة كذلك بإطلاق التقرير الشهري لمعايير الأداء التشغيلي للمطارات لما في ذلك تأكيداً للأدوار الرقابية والإشرافية التي تقوم بها الهيئة.وأولت الهيئة العامة للطيران المدني اهتماماً بفئة ذوي الإعاقة؛ إذ بحثت مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سبل تيسير تجربة المسافر من ذوي الإعاقة في المطارات والناقلات الجوية، إلى جانب تنظيم ورش عمل للتعرّف على أبرز التحديات التي تواجه المسافرين ذوي الإعاقة، بما يسهم في معالجة القصور في إجراءات السفر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين تجربتهم في جميع مراحل السفر.ووفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطارات عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتساب) عبر الرقم0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات على مدار الساعة.ولضمان التعامل مع شكاوى المسافرين على أكمل وجه ، أعدت الهيئة دليلاً يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات والناقلات الجوية، حيث يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات.يذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران سينطلق بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم ورفيعي المستوى لقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات، علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال وسط مشاركة أكثر من 120 متحدثاً، وسيتم عقد 40 جلسة موزعة على ثلاثة أيام لاستشراف مستقبل الطيران.// انتهى //23:50ت م0160