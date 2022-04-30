لندن 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واسأعلن المركز الثقافي الإسلامي في لندن ومجموعة من المراكز الإسلامية الكبرى أن يوم غد الأحد هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.وقال مدير المركز الدكتور أحمد الدبيان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذا الشأن: "إنه استناداً على ما أصدرته المحكمة العليا في المملكة بخصوص رؤية هلال شهر شوال، فقد قرر المركز الثقافي الإسلامي في لندن والمسجد المركزي في لندن، أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك"، وهذا القرار تتبعه مئات من المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية في المملكة المتحدة وأوروبا".//انتهى//23:30ت م0124