حائل 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة العويصي بوفاة فقيدهم سعود بن سليمان العويصي مدير مطار حائل سابقاً ـ رحمه الله ـ .وعبّرا سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بابني الفقيد سامي العويصي و مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة سليمان العويصي عن مواساتهما لهما ولأسرة العويصي وأقاربهم , سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهتها أعربت أسرة العويصي عن شكرها لسموهما على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته .// انتهى //23:36ت م0125