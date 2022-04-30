عام / امانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على صوالين الحلاقة والمغاسل
السبت 1443/9/29 هـ الموافق 2022/04/30 م واس
مكة المكرمة 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واس
كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة جولاتها الرقابية خلال هذه الأيام على المحلات الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وعلى الظواهر السلبية بالمنطقة ، وذلك لحماية المستهلكين وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة .
وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية على مختلف المواقع ، مع عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين ؛ وذلك لضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة وسلامة طرق العرض ، حفاظا على صحة المستهلكين ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة أهالي وزوار العاصمة المقدسة .
وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات ، تمثلت في تشغيل عمالة بدون شهادات صحية وتدني مستوى النظافة ومخالفات في التجهيزات داخل المنشآت ، حيث صادرت (500) كيلو من الخضار والفواكه ، و(100) لتر من مشروب السوبيا المعروض بطرق عشوائية ، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.
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