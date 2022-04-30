الرياض 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واسينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الترفيهية للأهالي ضمن إطار توعوي، وذلك في حديقة الحيوان بمدينة الرياض في ثاني وثالث أيام العيد.ويتضمن برنامج الفعاليات، التي تبدأ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، عروضًا تفاعلية لفرقة استعراضية في المسرح الروماني، كما تقام عروض تراثية لفرقة شعبية أمام بوابة الزوار، بالإضافة إلى توزيع العديد من الهدايا على الزوار طوال أيام الفعٍاليات.// انتهى //23:48ت م0127