أبوظبي 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، واستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.//انتهى//23:53ت م0128