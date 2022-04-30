عواصم 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م واسأعلنت العديد من الدول العربية أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.ففي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.وفي الكويت، أكدت هيئة الرؤية الشرعية، عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد غد الاثنين عيد الفطر.كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني في بيان له أن يوم بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هـ في البلاد أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غدٍ الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.وفي العاصمة بغداد، أعلن ديوان الوقف السني العراقي أن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.كما أفادت دار الإفتاء المصرية في بيانها بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، ليكون يوم الاثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.وفي الخرطوم، أكد مجمع الفقه الإسلامي السوداني أن غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان من العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.كما أعلنت محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن في اليمن عن تعذر رؤية الهلال، وسيكون غداً الأحد المتمم لشهر رمضان.وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر أن بعد غد الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر, لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.وأكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في بيان مساء اليوم أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً.وفي تونس، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة له، أنه لم تثبت رؤية الهلال بصرياً بغروب شمس اليوم السبت ليكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين هو أول شهر شوال 1443 هجري، وأول أيام عيد الفطر المبارك.//انتهى//23:56ت م0129